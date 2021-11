Liqui Moly Starligue (J11) : Nantes et Aix ne lâchent rien

Nantes reste dans le coup ! Le H revient à trois points du PSG (qui jouera dimanche à Limoges), après avoir signé sa sixième victoire d'affilée en Liqui Moly Starligue, contre Créteil (13eme). Menés pendant les vingt premières minutes, mais jamais de plus de deux buts, Nantes a renversé la vapeur ensuite, en menant pendant les vingt minutes suivantes de deux ou trois buts, avant de s'envoler, grâce notamment à un 4-0. Rok Ovnicek et Milan Milic terminent avec 4 buts chacun (6 pour Yoann Gibelin côté cristolien). Aix compte le même nombre de points que Nantes, après sa victoire 29-30 sur le terrain de Dunkerque (12eme). Les Provençaux se sont fait très peur, car après avoir mené de huit buts après 37 minutes de jeu (14-22), ils ont vu les Nordistes revenir à -1 à 2'11 de la fin, mais aucune équipe n'a marqué ensuite, le Dunkerquois Samir Bellahcene arrêtant notamment deux tirs décisifs. Steve Marie-Joseph a marqué 7 buts pour l'USDK et Matthieu Ong et Kristjan Kristjansson 6 pour le PAUC. Dipanda héros de St-Raphaël ! Les Varois (4emes) se sont imposés 30-29 contre Chambéry (7eme) grâce à un but de leur arrière droit international à 17 secondes de la fin, à l'issue d'une rencontre riche en suspense. Après vingt premières minutes où les deux équipes ont pris la tête tour à tour, les Savoyards ont fini par se détacher à la mi-temps (13-16). Mais les Varois ont égalisé (18-18, 35eme), avant de voir Chambéry prendre à nouveau une belle avance (22-25, 43eme) puis encaisser un 3-0. A six minutes de la fin, "Chambé", dans le sillage de Jean-Loup Faustin (8 buts), menait encore 27-29, mais Raphaël Caucheteux (8 buts au total), Xavier Barachet et donc Dipanda ont marqué et offert le hold-up au SRVHB.

Istres enfonce Nancy

Après deux nuls de suite, Toulouse (8eme) a renoué avec la victoire en allant gagner 30-32 à Saran à l'issue d'un match à suspense. Le Fenix a en effet mené de cinq buts à la 32eme minute (15-20), mais Saran a réussi à égaliser, sans jamais passer devant. Alors que le score était de 29-29 à 4'26 de la fin, Tobias Wagner et Nemanja Ilic (7 buts au total, comme Gonçalo Martins Vieira) ont marqué pour Toulouse, qui s'offre donc cette précieuse victoire. Saran, malgré les 6 buts de Vasko Sevaljevic, est 14eme. Enfin, le match de la peur opposait Nancy à Istres, les deux derniers du classement. Et les Provençaux ont enfoncé un peu plus le promu en allant l'emporter 23-27 en Lorraine. Alors qu'Istres avait très bien débuté (8-12, 26eme), les Nancéiens étaient parvenus à passer devant (18-16, 43eme), mais ils ont complètement craqué sur la fin, encaissant un 7-3 dans les douze dernières minutes. Jakob Mikkelsen finit avec 7 buts pour Istres, alors que les 9 buts de Nori Benhalima et les 18 arrêts d'Obrad Ivezic n'ont pas suffi à la nouvelle lanterne rouge, qui se rendra lors de la prochaine journée.



LIQUI MOLY STARLIGUE / 11EME JOURNEE

Jeudi 25 novembre 2021

Cesson-Rennes - Chartres : 25-24



Vendredi 26 novembre 2021

St-Raphaël - Chambéry : 30-29

Saran - Toulouse : 30-32

Dunkerque - Aix : 29-30

Nantes - Créteil : 30-25

Nancy - Istres : 23-27



Samedi 27 novembre 2021

20h00 : Montpellier - Nîmes



Dimanche 28 novembre 2021

14h45 : Limoges - PSG