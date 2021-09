Hansen : «Paris a changé ma vie !»

Hansen : "Je veux en profiter jusqu'à la fin"

Après dix ans à Paris, Mikkel Hansen (33 ans) tournera le dos à la fin de la saison à ce qu'il considère comme la plus belle page de sa carrière de handballeur mais également d'homme. Le Danois, qui retrouvera son pays l'année prochaine (il s'est engagé en faveur du club d'Aalborg, dont il n'a encore jamais porté les couleurs),La star parisienne qui peut se vanter d'avoir pratiquement tout gagné dans son sport se souvient qu'au moment de quitter Copenhague en 2012 pour Paris, "excité de venir", il vivait déjà l'expérience qui se présentait devant lui "comme un rêve". La suite l'a confirmé. "J'ai eu cette chance et je la vis depuis dix ans", avoue dans les colonnes du journal Le Parisien ce jeudi à quelques heures de recevoir Bucarest en Ligue des Champions. Une compétition que celui qui affiche à son impressionnant palmarès deux sacres mondiaux, une médaille d'or olympique, un titre européen, quatre Coupes de France, trois Coupes de la Ligue et huit titres de champion de France espère bien décrocher avant son départ, l'été prochain. Avec une défaite d'entrée contre Veszprem pour les Parisiens, le départ n'a pas vraiment été idéal pour le Danois et ses coéquipiers, mais"C'est notre dernière chance (à lui comme aux autres joueurs qui quitteront le PSG à la fin de la saison) de remporter cette épreuve avec le club. Quand je suis parti de Copenhague, mon objectif était de remporter tous les trophées avec Paris. La Ligue des Champions est le plus grand, le plus prestigieux pour un club." Dans le pire des cas, s'il échoue encore, Hansen aura la possibilité de combler cette faille à son CV dès l'année prochaine avec Aalborg. Ce sont d'ailleurs les ambitions du finaliste de la dernière édition et triple champion du Danemark en titre qui ont fait dire à celui qui est tombé amoureux de Paris ("Je reviendrai, bien sûr, ça va faire bizarre de quitter la ville") qu'il devait sauter tout de suite sur l'occasion. "Aalborg a montré les mêmes ambitions que Paris, à savoir tout gagner, confie le Danois dans le quotidien. C'était le bon moment." En attendant, pour Hansen, un autre objectif prédomine : finir en beauté avec Paris. "Je veux en profiter jusqu'à la fin, et pas seulement sur le terrain." Où le natif d'Elseneur et les Parisiens devront néanmoins se reprendre dès ce jeudi soir (20h45) face aux Roumains.