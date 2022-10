Handball - Liqui Moly StarLigue (J7) : Nantes s'incline, le PSG rejoint le HBC en tête

Un manque de concentration chez les Nantais



Les Nantais n'avaient pas le droit à l'erreur avec la victoire du PSG contre Dunkerque un peu plus tôt dans le week-end. Co-leader avec le club de la capitale avant son match contre Limoges,ce dimanche après-midi au Palais des sports (35-31). Après sept journées de championnat, les hommes de Grégory Cojean sont désormais en tête du classement, à égalité de points avec Paris. Le début du match était pourtant équilibré entre les deux formations, avant que le "H" ne prenne réellement les commandes de la partie à la 13eme minute, avec une belle contre-attaque de Théo Monar (7-9).et laissaient leurs adversaires revenir par le biais de Lumbroso (8-9) puis Perez (9-9).Dos à dos à la pause (18-18),. À la 38eme minute, les joueurs d'Alberto Entrerrios, par ailleurs ancien coach du "H", appuyaient sur l'accélérateur pour prendre les devants dans ce match et ne plus les lâcher. Dolenec et Guillaume enchaînaient les buts tandis que Yann Genty multipliait les arrêts face à des Nantais en manque de réalisme et de concentration. Durant les dix dernières minutes,avant de logiquement baisser le pied à une poignée de secondes de la fin du match., les Limougeauds empochent une troisième victoire et s'offrent un peu d'air au classement (10eme sur 16, avec 6 points). Pour le H, il va vite falloir redresser la tête car un gros duel se profile ce jeudi contre Barcelone, en Ligue des Champions.