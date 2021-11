Handball - Liqui Moly StarLigue (J10) : Toulouse et Limoges se neutralisent, Créteil et Nîmes également

Alors que Nantes et Aix se sont imposés ce vendredi, Nîmes devait répondre dans la course au podium de Liqui Moly StarLigue. Mais, à l’occasion de son déplacement à Créteil, les joueurs de l’USAM n’ont pas su faire mieux que match nul. Après un bon départ, les Nîmois ont vu les Cristoliens revenir à hauteur et même prendre les commandes au tableau d’affichage au quart d’heure de jeu. Les Franciliens ont alors pris jusqu’à cinq longueurs d’avance pour n’en conserver que trois à la pause. Un retard effacé à peine plus de deux minutes après la reprise par… Rémi Desbonnet qui a bénéficié d’une cage adverse vide. Créteil a alors repris l’avantage pour mener de trois buts à 68 secondes de la fin du match. Mais une fin de rencontre absolument pas maîtrisée a permis à Nîmes d’arracher le nul (36-36) sur un jet de sept mètres de Mohammad Sanad.

Limoges ramène un point de Toulouse

Le match nul, Toulouse y est presque abonné. Accroché à Cesson-Rennes le week-end dernier, le Fenix a concédé le même résultat lors de la réception de Limoges. Une rencontre que les Limougeauds ont mieux entamé, faisant la course en tête de bout en bout de la première période. Mais les Toulousains se sont accrochés car, après avoir compté jusqu’à cinq buts de retard, ils ont atteint la mi-temps à une seule longueur. Le Fenix a pu passer devant au tableau d’affichage à l’entame du deuxième acte mais sans jamais prendre plus d’un but d’avance. A l’opposé, Limoges a forcé l’allure à l’entame des dix dernières minutes pour prendre une marge de trois longueurs… avant de voir Toulouse signer un 4-0 pour passer devant à trois minutes du buzzer. Dans une fin de match tendue, Yoav Lumbroso arrache le nul (27-27).



HANDBALL - LIQUI MOLY STARLIGUE / 10EME JOURNEE

Jeudi 18 novembre 2021

Istres - Dunkerque : 22-30

Nancy - Saran : 27-29



Vendredi 19 novembre 2021

Aix - Cesson-Rennes : 25-24

Chartres - Nantes : 27-33



Samedi 20 novembre 2021

Toulouse - Limoges : 27-27

Créteil - Nîmes : 36-36



Dimanche 21 novembre 2021

17h00 : Chambéry - Montpellier

17h00 : PSG Handball - Saint-Raphaël