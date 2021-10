Chambéry : Pour remplacer Portner, Ivic va arriver l'été prochain

✍️ Filip Ivic signe à Chambéry !

Ivic : « C’est un club avec une grande histoire »

Chambéry n’a pas perdu de temps. Alors que Nikola Portner a officialisé son départ du club savoyard au terme de la saison afin de rejoindre le club allemand de Magdebourg, la formation entraînée par Erick Mathé a d’ores-et-déjà trouvé le remplaçant du gardien international suisse. Par l’intermédiaire d’un communiqué, le club de Chambéry a confirmé la signature pour les deux prochaines saisons de l’international croate Filip Ivic, qui évolue cette saison à Zagreb après être passé par Kielce, Gummersbach puis Celje lors des cinq dernières années. Arrivé en sélection croate en 2013, le natif de Zagreb a une médaille de bronze lors du Mondial disputé cette même année à son palmarès. Alors que Nikola Portner va quitter la Savoie après deux saisons, c’est un autre gardien d’expérience qui vient prendre sa place dans la cage à compter de l’été prochain.Dans un communiqué, Filip Ivic n’a pas caché son impatience à l’idée d’arriver à Chambéry, « un des meilleurs clubs en France dans le meilleur championnat du monde ». « C’est un club avec une grande histoire et où beaucoup de joueurs très connus ont joué, ajoute le gardien croate. Je connais plusieurs personnes qui ont joué à Chambéry et qui ne m’ont dit que du bien du club et de ce qui l’entoure. » Directeur sportif du club savoyard, Bertrand Gille a assuré que sa nouvelle recrue est « un joueur confirmé qui a déjà une solide expérience du plus haut niveau » et qui est le « candidat idéal pour défendre les cages » de Chambéry en raison de son passé en Ligue des Champions. « Je suis enchanté que Filip ait été séduit par notre projet, ajoute l’ancien international. Il est un argument essentiel dans notre ambition de retrouver les sommets. » Filip Ivic partagera le but chambérien avec Harun Hodzic, actuelle doublure de Nikola Portner.