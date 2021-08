A une première ratée succède une autre réussie. Le 8 août dernier, Florian Thauvin effectuait ses grands débuts au Mexique avec les Tigres de Monterrey. Un premier match complètement loupé avec une expulsion dès la 35e minute de jeu lors du nul concédé face à Santos Laguna (1-1). Dix jours plus tard, l'ancien de l'Olympique de Marseille a vécu un moment beaucoup plus agréable.



Et là encore une première pour le Français puisqu'il a inscrit son tout premier but en championnat avec sa nouvelle équipe. Cette fois remplaçant, Florian Thauvin est entré en jeu à la 70e minute et a marqué moins de cinq minutes plus tard (74e), inscrivant le troisième et dernier but de son équipe, vainqueur de la modeste formation de Queretaro (3-0).



Au classement, les Tigres récupèrent provisoirement la 5e place et reviennent à deux points du leader, Club America.