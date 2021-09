Opposé à Tottenham, ce jeudi en Ligue Europa Conférence, Rennes a obtenu un match nul contre les Spurs sur la pelouse du Roazhon Park (2-2). Dans une rencontre accrochée, le club breton a livré une belle bataille, confirmant sa réaction après les deux défaites consécutives subies en Ligue 1. Si les réalisations de Flavien Tait et Gaëtan Laborde n'auront pas été suffisantes pour briguer un succès, l'optimisme est présent. Après la rencontre, Bruno Genesio a évoqué ses regrets à propos des buts encaissés, voyant tout de même du positif de façon générale.

"Dans les intentions et dans l'état d'esprit, c'est le meilleur match de la saison. Il y a beaucoup de regrets pour le score. Sur le premier but encaissé, on n'a pas de réussite parce qu'on marque contre notre camp mais on aurait dû mieux défendre avant. Sur le deuxième, c'est vraiment un manque de chance. De notre côté, il y a eu des occasions, de l'envie, du jeu vers l'avant, des courses, de la variété dans le jeu", a-t-il expliqué en conférence de presse. "Je suis déçu du résultat mais ce qui est positif c'est de retrouver une vraie équipe, avec une âme."

90+6' : Dans une ambiance incroyable au Roazhon Park, le SRFC et Tottenham partagent les points ce soir.





Son homologue, le coach des Spurs Nuno Espirito Santo, a mis en avant la prestation d'ensemble de son équipe, saluant Rennes au passage. "Ça n'était pas parfait, nous avons bien commencé, nous avons marqué, mais nous avions une bonne équipe en face de nous. Nous avons bien fini, avec du beau jeu et en montrant du cœur. C'était une équipe difficile à jouer, une pelouse difficile à jouer, mais les garçons ont globalement bien contrôlé", a-t-il assuré. Pour Rennes, le prochain rendez-vous européen est fixé au 30 septembre, avec un affrontement face au Vitesse Arnhem, à l'extérieur. L'avenir immédiat, ce sera un autre déplacement, dimanche en Ligue 1 sur la pelouse de l'Orange Vélodrome afin d'y défier l'Olympique de Marseille dans l'optique de la 6ème journée de Ligue 1 (17 heures).