Pablo Longoria déplore "une attitude irresponsable"

Après le match, marqué par de nombreux incidents entre supporters grecs et marseillais autour et à l'intérieur du Stade Vélodrome, Razvan Lucescu a estimé que les fans de son club avaient été "mal reçus" et que Marseille et l'OM avaient donné "une mauvaise image". "Au match retour, j'espère que Marseille sera reçu comme nous avons été reçus ici. Je suis très déçu de ce que j'ai vu aujourd'hui, c'est une très mauvaise image pour la ville de Marseille. Il y a beaucoup de violence dans le monde d'aujourd'hui, il n'y a pas besoin d'en avoir dans le foot", a déclaré le technicien roumain. "Vos supporters feraient mieux de ne pas venir", a-t-il ensuite lâché à mi-voix alors qu'il quittait la salle de presse.

"Pour nous, il nie la réalité"

"Pablo a été voir Lucescu et lui a dit que son attitude était irresponsable et qu'il était suicidaire d'enflammer les choses ainsi avant le match retour", a expliqué cette source à l'AFP. "Quand il a discuté avec Pablo, (Lucescu) est resté sur son discours. Il considère que les supporters du PAOK ont été mal accueillis. Pour nous, il nie la réalité", a déclaré la même source à l'AFP. Après la victoire 2-1 de l'OM à l'aller, le match retour prévu jeudi à Thessalonique s'annonce brûlant. Pour l'instant, le déplacement prévu des supporters marseillais n'est pas annulé, même si certains au club et parmi les responsables de groupes redoutent "un traquenard". Entre mercredi et jeudi, une dizaine de personnes ont été interpellées à Marseille et la préfecture de police a fait état d'une trentaine de blessés parmi les forces de l'ordre.