Nice : Didier Digard reste prudent avant le retour face au Tiraspol

Ce jeudi soir, les Aiglons étaient confrontés aux Moldaves du Tiraspol pour le match aller en huitièmes de Ligue Europa Conference. Sur la pelouse de leurs adversaires, les Niçois ont livré une performance suffisante pour s'imposer avec un but d'Ayoub Amraoui dans le temps additionnel de la première mi-temps. Ce faisant, l'OGN Nice possède un avantage non négligeable pour la qualification. Après cette victoire, l'entraîneur niçois Didier Digard s'est montré prudent et se méfie du match retour.

"C’est encore long. Ils ont montré qu’ils avaient le mental pour retourner les situations. Mais nous aussi on a montré qu’on avait un état d’esprit et que si on voulait quelque chose on n'allait rien lâcher. Donc s’ils veulent quelque chose, il faut qu’ils viennent le chercher, nous on ne leur donnera pas. Il ne faut surtout pas penser que c’est terminé. On va tout faire pour maintenir ce résultat et essayer de l’alourdir. On veut absolument gagner." a déclaré Digard.