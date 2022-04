Ligue Europa Conférence : Valbuena l'OM en garde

La fin de saison de l'Olympique de Marseille s'annonce palpitante. Toujours en course pour s'offrir la deuxième place du classement de Ligue 1, le club phocéen a aussi une belle carte à jouer sur la scène européenne, avec comme prochaine étape un quart de finale aller de Ligue Europa Conférence à disputer jeudi soir au Vélodrome, face au PAOK Salonique. Une équipe que connait bien Mathieu Valbuena. Ce dernier a d'ailleurs adressé un mot à l'OM.



Ancien pensionnaire du club olympien, depuis plusieurs saisons à l'Olympiakos, l'international tricolore connait bien le PAOK avec qui son club est en lutte pour le titre dans le championnat grec. Et pour lui, Marseille ferait bien de se méfier de son adversaire. C'est ce qu'il a confié dans les colonnes de La Provence, en se plaçant du point de vue de l'équipe grecque. "Ils savent très bien que l'OM est un club historique et habitué aux joutes européennes. Donc ils seront très méfiants et n'auront rien à perdre, parce qu'ils n'imaginaient pas arriver à ce stade de la compétition."

Si le PAOK vient avec cet état d'esprit, Marseille devra redoubler d'attention pour ne pas se faire surprendre à domicile, d'autant que l'ambiance chaude des stades grecs promet déjà un match retour particulièrement compliqué pour Jorge Sampaoli et ses hommes. Au Vélodrome, il faudra à tout prix l'emporter.