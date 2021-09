Ligue Europa Conférence : Un match référence pour Rennes !

Et si la saison de Rennes était lancée ? Toujours est-il que ce jeudi soir, à l'occasion de la première journée du groupe G de la Ligue Europa Conférence, le club breton a mené la vie dure à Tottenham. A tel point que les deux formations se sont finalement quittées sur un match nul (2-2). Pourtant, les Rennais sont parvenus à mener 2-1, lorsque l'attaquant français Gaëtan Laborde (27 ans) a fini par donner l'avantage aux siens, après une première frappe du milieu de terrain ghanéen Kamal Deen Sulemana (19 ans). Toutefois, quelques minutes plus tard, les Spurs ont ensuite fini par égaliser, pour arracher ce fameux point du match nul qui était bien loin d'être acquis. Mais tout n'est donc pas à jeter du côté de Rennes, bien plus séduisant offensivement que lors de ses dernière sorties. Surtout, les Bretons ont également été en mesure de développer du jeu, ce qui est réellement prometteur pour son avenir plus ou moins proche. A l'issue de cette rencontre, malgré ce scénario de match, Bruno Genesio est apparu satisfait.



Genesio : « Dans les intentions et dans l'état d'esprit... »



Dans des propos rapportés par l'AFP, l'ancien entraîneur de l'Olympique Lyonnais a ainsi notamment commencé à faire la liste de ce qui lui avait plu, avant de se montrer clair : « Dans les intentions et dans l'état d'esprit, c'est le meilleur match de la saison. Il y a beaucoup de regrets pour le score. Sur le premier but encaissé, on n'a pas de réussite parce qu'on marque contre notre camp mais on aurait dû mieux défendre avant. Sur le 2eme, c'est vraiment un manque de chance. De notre côté, il y a eu des occasions, de l'envie, du jeu vers l'avant, des courses, de la variété dans le jeu... On les a mis en difficulté dans les deux périodes. Je suis déçu du résultat mais ce qui est positif c'est de retrouver une vraie équipe, avec une âme. Les joueurs ont fait davantage d'efforts avec le ballon ou dans le replacement et l'animation défensive. À partir de là, on peut jouer, on peut poser notre jeu. Ce (jeudi) soir, l'objectif était de se rassurer, de montrer d'autres valeurs, maintenant l'objectif est atteint, il nous manque deux points pour être tout à fait contents. » Rennes, qui restait sur deux défaites de rang en Ligue 1, n'a, certes, pas renoué avec le succès, mais pourra certainement s'appuyer sur cette rencontre pour reprendre sa marche en avant, dans l'élite.