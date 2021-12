Prévue jeudi dernier dans le cadre de la 6eme journée de la Ligue Europa Conférence, la rencontre entre Tottenham et Rennes n’a pas pu se tenir en raison de la vague de Covid-19 qui touche les Spurs. Les deux clubs ont tenté depuis de trouver un terrain d’entente pour fixer une nouvelle date à cette opposition, mais en vain. Dans un communiqué publié ce samedi, l'UEFA a fait savoir qu’il était impossible que ce duel européen se tienne dans les prochains jours et que c’est à sa commission de contrôle de décider désormais de son sort final.

Pas de conséquence sur le parcours de Rennes



La note des instances continentales a été la suivante : « Conformément à l'annexe J du règlement de l'UEFA Europa Conférence League, l'UEFA, en coopération avec les deux clubs, a tenté de trouver une solution viable afin de reprogrammer le match, de sorte à garantir que la phase de groupes puisse s'achever. Malheureusement, malgré tous les efforts, une solution qui pourrait arranger les deux clubs n'a pas pu être trouvée. En conséquence, le match ne peut plus être joué et l'affaire sera donc soumise à l'Instance de contrôle, d'éthique et de discipline de l'UEFA pour qu'une décision soit prise conformément à l'annexe J du règlement de la compétition susmentionné. »



Pour rappel, Rennes ne sera pas impacté par la décision ultime concernant ce match, quelle qu’elle soit. Les Rouge et Noir sont déjà assurés de terminer en tête de leur poule. En revanche, Tottenham risque l’élimination car il a trois points de retard sur le deuxième du groupe, Vitesse Arnhem. Pour l’équipe londonienne, le gain des trois points est donc impératif pour espérer continuer dans cette compétition.