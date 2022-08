Ligue Europa Conférence : Nice, le niveau européen ou rien

Les Aiglons, qui n'ont pour le moment pas convaincu en L1 lors de leurs deux matchs nuls contre Toulouse (1-1) et Strasbourg (1-1), devront se méfier du vétéran israélien Eran Zahavi, de retour au pays après six ans en Chine. Cet attaquant de 35 ans a été décisif lors du tour précédent en marquant un but à chaque match lors des qualifications contre l'Aris Salonique (victoire 2-0 à l'aller, défaite 2-1 au retour).

Villarreal, l'un des concurrents les plus prestigieux de ces barrages, reçoit les Croates du Hajduk Split, après avoir atteint la saison passée les demi-finales de la Ligue des champions. Les hommes d'Unai Emery, seulement 7e de la Liga la saison dernière, ont commencé leur championnat par une victoire convaincante contre Valladolid (3-0).

Autre club de renom, West Ham sera archi favori à domicile face au Danois de Viborg, qui n'ont jamais disputé une phase de poule européenne, même si les deux premiers matchs de championnat des Londoniens se sont soldés par des défaites contre Manchester United (2-0) et Nottingham (1-0).