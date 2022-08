Ligue Europa Conférence: Nice avec Cologne, le Partizan Belgrade et les Tchèques du Slovacko (tirage)

Nice, qualifié in extremis jeudi pour la Ligue Europa Conférence, a hérité d'un groupe équilibré avec Cologne, le Partizan Belgrade et les Tchèques du 1.FC Slovacko au terme du tirage au sort de la phase de groupes effectué vendredi à Istanbul (Turquie). Après avoir bataillé en prolongation pour éliminer le Maccabi Tel-Aviv en barrages (2-0 a.p., aller: 0-1), les Niçois ont évité les deux épouvantails de la C4, Villarreal et West Ham. A partir du 8 septembre, le Gym a donc rendez-vous en Serbie, en Allemagne et en République tchèque dans le groupe D. Les Niçois regoûtent à une Coupe d'Europe pour la première fois depuis l'automne 2020 et leur élimination en phase de groupes de la Ligue Europa. Ils s'étaient déjà rendus en Allemagne à l'époque, avec une défaite 6-2 face au Bayer Leverkusen.

Sous les ordres de Christophe Galtier, parti au Paris SG, Nice a manqué la saison passée la qualification pour la Ligue Europa à cause de sa défaite en finale de Coupe de France contre Nantes. Mais sa 5e place en Ligue 1 lui a offert un ticket pour cette C4, qui fête sa deuxième édition après le sacre de l'AS Rome la saison dernière, contre le Feyenoord Rotterdam à Tirana (Albanie). Placé dans le chapeau N.3, le club azuréen craignait de tomber sur l'une des deux équipes favorites de la phase de groupes, Villarreal et West Ham.

Demi-finaliste surprise en Ligue des champions la saison dernière, le club espagnol a hérité du groupe C avec les Israéliens de l'Hapoel Beer-Sheva, l'Austria de Vienne et les Polonais de Lech Poznan. Quant à West Ham, demi-finaliste de la Ligue Europa la saison dernière, il affrontera les Belges d'Anderlecht, les Danois de Silkeborg et les Roumains du FCSB, émanation de l'historique Steaua Bucarest. La finale de la deuxième édition de la Ligue Europa Conférence, créée pour permettre aux clubs de nations moins réputées de participer aux Coupes d'Europe, aura lieu à Prague le 7 juin 2023.