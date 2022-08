Ligue Europa Conférence : Nice a un statut à assumer

Peu convaincants lors de leur début de saison en championnat, avec deux nuls (contre Toulouse et Strasbourg) et une défaite (à Clermont), les Niçois devront se montrer plus efficaces pour espérer jouer les phases de poules de cette C4. Dominateurs pendant l'essentiel du barrage aller au Bloomfield Stadium, les Aiglons n'avaient pas réussi à trouver la faille face au gardien israélien Dor Peretz, avant d'encaisser un but à un quart d'heure de la fin du match. West Ham, un des plus prestigieux participants à ces barrages de C4, est en bien meilleure position pour son déplacement chez les Danois de Viborg, qui n'ont jamais disputé de phase de poules européenne.

En difficulté en championnat avec trois défaites en autant de rencontres, les Londoniens se sont imposés 3-1 au match aller contre les Danois. Villarreal, autre club de renom, est également en bonne posture pour se qualifier pour les phases de poule de cette C4 à l'occasion de son déplacement chez les Croates du Hajduk Split. Auteurs d'un bon début de saison en Liga avec deux victoires contre Valladolid (3-0) et l'Atlético Madrid (2-0), les hommes d'Unai Emery ont confortablement remporté le barrage aller à domicile 4-2, avec notamment un doublé de l'attaquant José Luis Morales.

Programme des barrages retour de la Ligue Europa Conférence (C4), jeudi

(19h00) CFR Cluj (ROM) - NK Maribor (SLO)

Bâle (SUI) - CSKA Sofia (BUL)

Slavia Prague (CZE) - Raków Czestochowa (POL)

Hapoel Beer Sheva (ISR) - Universitatea Craiova (ROM)

Viking (NOR) - Steaua Bucarest (ROM)

FC Twente (NED) - Fiorentina (ITA)

Fehervar (HUN) - FC Cologne (GER)

Viborg FF (DEN) - West Ham (ENG)

AIK (SWE) - 1.FC Slovácko (CZE)

Wolfsberg (AUT) - Molde (NOR)

(20h00) Dudelange (LUX) - Lech Poznan (POL)

Ballkani (KOS) - FK Shkupi (MKD)

Nice (FRA) - Maccabi Tel-Aviv (ISR)

Hamrun Spartans (MLT) - Partizan Belgrade (SRB)

Anderlecht (BEL) - Young Boys (SUI)

(20h30) Slovan Bratislava (SVK) - NK Zrinjski (BIH)

(20h45) Linfield (NIR) - FK RFS (LAT)

Anvers (BEL) - Basaksehir (TUR)

(21h00) Rapid Vienne (AUT) - FC Vaduz (LIE)

Hajduk Split (CRO) - Villarreal (ESP)

Gil Vicente (POR) - AZ Alkmaar (NED)

Programme des barrages retour de la Ligue Europa (C3), jeudi

(18h00) AEK Larnaca (CYP) - SC Dnipro-1 (UKR)

Zalgiris Vilnius (LTU) - Ludogorets (BUL)

(18h30) Silkeborg IF (DEN) - HJK Helsinki (FIN)

(19h00) Omonia Nicosie (CYP) - La Gantoise (BEL)

Fenerbahçe (TUR) - Austria Vienne (AUT)

Sivasspor (TUR) - Malmö (SWE)

FC Sheriff (MDA) - Pyunik Erevan (ARM)

(21h00) Heart of Midlothian (SCO) - FC Zurich (SUI)

Shamrock Rovers (IRL) - Ferencváros (HUN)

Olympiakos (GRE) - Apollon Limassol (CYP)