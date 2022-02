Ligue Europa Conférence - L'OM dans la "petite" coupe d'Europe, pour quoi faire ?

Même effectué dans de bonnes conditions, avec un vol aménagé, le trajet jusqu'à la capitale de l'Azerbaïdjan est un périple, l'un des plus longs qui soient dans les compétitions européennes, plus que ceux qui ont déjà conduit les Marseillais cette saison à Moscou ou Istanbul. Il intervient quelques jours à peine après une vilaine défaite à domicile contre Clermont (2-0) et même pas 72 heures avant un nouveau déplacement à Troyes, que l'OM a tout juste réussi à faire décaler de 13h00 à 17h00 dimanche. Ce match, qualificatif pour les huitièmes de finale de C4, tombe aussi dans une période compliquée sur le plan des résultats, avec trois défaites lors des six derniers rencontres, et alors que certaines tensions apparaissent dans le groupe.

La bataille de déclarations entre l'avant-centre Arkadiusz Milik et son entraîneur Jorge Sampaoli trahit une incompréhension et dimanche après la gifle clermontoise, le capitaine Dimitri Payet a évoqué des "têtes à dégonfler". Bref, le contexte n'est pas particulièrement porteur à l'heure de retrouver Qarabag, certes nettement battu 3-1 à l'aller au Vélodrome mais qui y a fait bonne impression, Sampaoli jugeant même que l'OM avait été "dépassé" dans le jeu.

Gagner quelque chose



Pourtant, les Marseillais assurent depuis qu'ils y ont été reversés que cette C4, dernière née des compétitions européennes lancée cette saison, les intéresse au plus haut point. Surtout quand on a le pedigree d'un club vainqueur de la Ligue des champions (C1) en 1993 et triple finaliste de la Coupe de l'UEFA puis de sa remplaçante, la Ligue Europa (C3), en 1999, 2004 et 2018. "On a l'obligation avec notre histoire d'être toujours compétitifs, surtout avec l'histoire d'amour entre l'OM et les compétitions européennes", avait ainsi déclaré Pablo Longoria lors du tirage au sort des barrages. Le défenseur Alvaro, qui pourrait retrouver une place de titulaire dans le cadre d'une possible vaste rotation, avait lui aussi parlé d'"objectif clair".

"C'est dur d'être éliminé de la Ligue Europa. Mais si on va en demi- ou en finale de la C4, on verra les choses différemment. Il y a de bonnes équipes et tu joues pour un titre. C'est ça notre mentalité", a assuré l'Espagnol au mois de décembre. Le sentiment est le même chez Sampaoli: "Ce club, cette ville, ces gens, ont besoin de gagner quelque chose." Au-delà de ces considérations, un beau parcours dans cette C4 aux airs de consolante, aurait quelques vertus pour le club marseillais.

Des finances à soigner



Economiquement, la Ligue Europa Conférence est évidemment infiniment moins lucrative que la Ligue des champions. Mais pour un club aux finances fragiles, impossible de la négliger. Pour son parcours en Ligue Europa, l'OM a déjà touché un peu plus de cinq millions d'euros, hors part variable. Un sacre en C4 lui apporterait environ 9 M EUR de plus, une demi-finale 4 M EUR. De façon sans doute plus impalpable, la C4 peut aussi aider Marseille à consolider un statut européen objectivement modeste, via le coefficient UEFA. C'est ce classement européen qui a valu aux Provençaux des tirages au sort compliqués cette saison en Ligue Europa (Lazio, Galatasaray, Lokomotiv Moscou) et l'année dernière en Ligue des champions (Manchester City, Porto, Olympiakos).

L'OM figurait alors dans le chapeau 4 et était dans le pot 3 cette année en C3, tout près du PSV Eindhoven, dernier du chapeau 2. En début de saison, Marseille était 57e au classement UEFA. Il est déjà remonté au 45e rang et pourrait encore grimper. S'ils sont éliminés en barrage jeudi, les Marseillais n'ajouteront que 2,5 points à leur total actuel (34,000). Mais ensuite, chaque victoire vaudra deux points et chaque nul un point. Le pécule pourrait aussi grossir avec un point de bonification pour les demi-finalistes et les finalistes. De quoi justifier les longs voyages et soigner la dynamique d'une équipe rattrapée par le doute.