Ligue Europa Conférence : L'OGC Nice bat Tiraspol et passe en quarts de finale !

Jeudi dernier, le 9 mars, les Aiglons de Didier Digard s'imposaient sur la pelouse moldave du Sheriff Tiraspol. Vainqueurs du match aller en huitièmes de finale de Ligue Europa Conference, les joueurs de l'OGC Nice avaient donc un pied en quarts de finale mais devaient confirmer leur maigre avantage sur leur propre terrain de l'Allianz Riviera ce jeudi 16 mars. Dernier club français encore en lice dans une compétition européenne, les Niçois avaient une pression supplémentaire aujourd'hui.

À la 30ème minute de jeu, Gaëtan Laborde a ouvert le score pour les Aiglons avec un piqué du pied gauche, rapprochant un peu plus les Niçois de la qualification tant attendue. Au retour des vestiaires, Terem Moffi a enfoncé le clou en augmentant l'avantage de son équipe avant de recevoir une réponse immédiate d'Abdoul Fessal Tapsoda côté moldave. Mais les hommes de Didier Digard ne se sont pas laissés abattre et ont de nouveau conforté leur avance à la 79ème grâce à un troisième but signé Billal Brahimi. Au coeur de l'Allianz Riviera, les Aiglons se sont offert un troisième quart de finale européen dans leur histoire après ceux de C1 en 1957 et 1960.