Ligue Europa Conférence : Les réactions après OM - PAOK Salonique

: "Malheureusement cela ressemble un peu à ce qu’on fait en Coupe d’Europe depuis le début de la saison. On domine, on a des occasions et on prend ce but. Ça finit à 2-1 mais on aurait pu en mettre plus.: "De la déception non car on a gagné et il faut le souligner, c'est important. Maintenant c’est sûr qu’on aurait aimé le gagner plus largement car en première période on a été plus dominateurs.Cette entame de deuxième période nous coûte cher. Et eux, ils poussent sans forcément se créer des occasions, mais ils étaient en confiance. Il va falloir aller là-bas pour conserver le score, et même gagner pour continuer dans cette compétition".: "On voulait gagner ce soir. Certes il n’y a qu’un but d’écart. C’est un peu le même match que contre Bâle ou Qarabag. Ce qu’on va retenir c’est la 6ème victoire d’affilée. On est sur une très bonne dynamique. Il faut continuer comme ça.: "Je suis déçu. Nous aurions dû jouer comme nous l'avons fait en deuxième mi-temps également en première mi-temps. Nous étions trop pressés avec le ballon en première mi-temps. À la fin du match, nous aurions même pu obtenir une égalisation, et cela aurait été un excellent match nul. J’espère que vos supporters seront reçus comme nous avons été reçus,: "Nous avons souffert en première mi-temps. Le score était bon pour nous à la mi-temps. Nous devions faire quelque chose pour être sûrs d'avoir une chance au match retour.