Ligue Europa Conférence : Aaron Ramsey satisfait du tirage

Le tirage au sort en a décidé ainsi. Seul représentant français engagé en Ligue Europa Conférence, l’OGC Nice affrontera le Sheriff Tiraspol en huitièmes de finale. Une rencontre à priori abordable pour le club azuréen. C’est en tout cas le sentiment d’Aaron Ramsey. En conférence de presse d’avant match contre Monaco (dimanche à 17h05), le milieu de terrain anglais a fait part de satisfaction d’avoir tirer le club moldave même si il se méfie du déplacement en Transnistrie.

« On peut être satisfait de ce tirage. On avait fait le nécessaire pour nous qualifier en tête de notre groupe. On est motivé par ce rendez-vous à venir. J'ai pas mal d'expérience en Europe, et je sais combien ces matches sont compliqués. Nous devons être très attentifs dans la préparation du match, dans la maîtrise de l'ambiance qui l'entourera. Il serait bien de revenir de là-bas avec un bon résultat afin de nous qualifier devant notre public » confie-t-il à nos confrères du journal L’Équipe.