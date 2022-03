Ligue Europa Conférence (8emes retour) : Rennes l’emporte en vain face à Leicester

« On va le faire ». Quand Bruno Genesio a annoncé la couleur en conférence de presse, c'est toute une région qui s'est mise à rêver, créant un environnement idéal pour une soirée épique. Si fringant en Ligue 1, Rennes avait bien l'intention d'afficher un visage aussi convaincant sur la scène européenne. Leicester en a décidé autrement.

Froide, réaliste, bien organisée, la formation de Premier League a douché l'enthousiasme des Rouge-et-Noir. Tout avait pourtant parfaitement commencé pour les Rennais, qui ont su frapper d'entrée de jeu pour dessiner les contours de l'exploit. Bourigeaud a été à la réception d'un centre au cordeau de Terrier pour plonger le Roazhon Park une première fois dans la liesse (1-0, 8eme).

Rennes n'était pas loin de l'exploit



Les Bretons sont alors entrés dans une phase assez inconfortable, comme timorés entre l'envie de marquer rapidement ce deuxième but si précieux et la nécessité de ne pas en encaisser un. Alemdar a d'ailleurs dû sortir le grand jeu sur une occasion franche de Barnes (15eme), avant de s'interposer une nouvelle fois au retour des vestiaires face à Amartey (49eme). Néanmoins, le remplaçant d'Alfred Gomis n'a rien pu faire sur le coup de casque de Wesley Fofana deux minutes plus tard (1-1, 51eme). Tout était à refaire.

Rennes a alors jeté toutes ses forces dans la bataille, d'autant qu'un but d'Iheanacho a été refusé pour une position de hors-jeu, côté Leicester (73eme). La fin de match s'est embrasée avec le but de Flavien Tait, auteur d'un tir parfait suite à un décalage de Guirassy (2-1, 76eme). Ce dernier a été tout proche d'un but salutaire qui aurait permis aux Rennais d'arracher les prolongations, mais son tir a été détourné par Schmeichel (85eme). Le score n'a plus évolué (2-1). Rennes peut sortir la tête haute.