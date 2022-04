La Ligue Europa Conférence ne rougit plus

Un vulgaire tournoi de consolante ou la Coupe à Toto des années 2020, la Ligue Europa Conférence n’a pas échappé aux quolibets quand l’UEFA a annoncé en 2020 le lancement de la dernière des compétitions européennes de clubs. Les adversaires de l’Olympique de Marseille, qualifié depuis jeudi soir pour les demi-finales après un succès 1-0 à Thessalonique, ont confirmé ce sentiment de dévalorisation de la compétition.

Le Barça fait chuter le niveau

Qarabag, FC Bâle et PAOK Salonique ne constituaient pas, il est vrai, des monstres du Vieux Continent. Le tableau du dernier carré relève toutefois le niveau : Leicester-AS Roma et OM-Feyenoord Rotterdam. Et si l’on jette un œil aux demi-finales de la Ligue Europa (C3), on se dit que les quatre clubs restants en C4 n’ont pas à nourrir de complexe, en termes de niveau, devant les Glasgow Rangers, West Ham, Francfort et Leipzig. Le FC Barcelone, et à un degré moindre l’Olympique Lyonnais et l'Atalanta Bergame, avaient apporté à la Ligue Europa une dose de prestige . Leur élimination en quart de finale a fini par réduire les écarts avec la petite dernière. Alors, finies les moqueries ?