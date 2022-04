Feyenoord-OM : Un retour bienvenu

A la veille de se rendre dans un autre port européen d’importance, Rotterdam, tout le monde ou presque, du côté de l’Olympique de Marseille se trouve sur le pont. Mercredi, Jorge Sampaoli disposait d’un groupe quasiment au complet pour défier le Feyenoord à l’occasion des demi-finales aller de la Ligue Europa Conférence.

Cédric Bakambu a participé à la dernière séance d’entraînement avant le départ pour les Pays-Bas. L’attaquant congolais avait déclaré forfait (genou) pour le match à Reims de dimanche dernier (0-1, 34e journée de Ligue 1).Steve Mandanda, gardien de but et capitaine en Champagne, enchaînera jeudi soir, comme c’est le cas depuis le début de la campagne marseillaise en C4. Le défenseur Leonardo Balerdi et l'attaquant Konrad de La Fuente entre dans la cas "blessés de longue date".