Shakhtar Donetsk 2-1 Stade Rennais

Le Shaktar Donetsk, loin de l'Ukraine (le match a lieu à Varsovie sur terrain neutre), a réussi parfaitement son entreprise. Bien qu'ils s'entraînent dans des conditions très difficiles - suite à l'envahissement de l'Ukraine par la Russie -, ce sont eux qui sont rentrés parfaitement dans ce 16ème de finale de l'Europa League. Après seulement 11 minutes de jeu, Dmytro Kryskiv a ouvert le score. Juste avant la pause, les Ukrainiens ont obtenu un penalty qu'a transformé Artem Bondarenko. À l'heure de jeu, Karl Toko Ekamibi a réduit le score grâce à Jeremy Doku. Mauvaise opération avant de jouer le match retour au Roazhon Park.

FC Barcelone 2-2 Manchester United

C'était exactement le match auquel on s'attendait : un grand duel entre deux grandes équipes. Si la première période a été plutôt neutre, la seconde a offert des buts. Marcos Alonso avait ouvert le score grâce à un centre de Raphinha à la 50ème minute de jeu. Trois minutes plus tard, Marcus Rashford a égalisé grâce à un superbe but. Seulement six minutes après l'égalisation, Jules Koundé a marqué dans ses propres buts pour permettre aux Mancuniens de mener 2-1. A 15 minutes du terme, le Bréslien Raphinha a égalisé après une passe décisive de Jules Koundé. Le match retour sent la poudre.

Red Bull Salzbourg 1-0 AS Roma

Ce choc entre le RB Salzbourg et l'AS Roma aura été intéressant à suivre. Les Autrichiens ont ouvert le score en toute fin dematch par l'intermédiaire de Nicolas Capaldo.

Ajax Amsterdam 0-0 Union Berlin

Le match très moyen de l'Ajax Amsterdam ne leur aura finalement pas porté préjudice. Les Amstellodamois ont réussi à tenir le match nul sur leur pelouse. Morten Thorbsy croyait avoir ouvert le score pour les Berlinois mais son but a été refusé pour une main.

La conférence League

Bodo Glimt 0-0 Lech Poznan

Braga 0-4 Fiorentina

Qarabag 1-0 La Gantoise

Trabzonspor 1-0 FC Bâle