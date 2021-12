Défaite contre Rennes sur tapis vert pour Tottenham, éliminé de C4 (UEFA)

Aucune solution de reprogrammation n'ayant été trouvée après le report du match initialement prévu le 9 décembre, le président de la chambre d'appel de l'UEFA a prononcé la défaite du club anglais par forfait, sur le score de 3-0, a fait savoir la confédération européenne de football dans un communiqué. Tottenham termine donc troisième de son groupe de C4 (7 pts), faute d'avoir eu l'opportunité de doubler le Vitesse Arnhem (2e, 10 pts), et est éliminé de toute compétition européenne cette saison. Rennes, déjà qualifié comme premier de groupe, n'avait plus rien à craindre ni à espérer de ce dernier match de poule.

La décision de la chambre d'appel de l'UEFA de donner match perdu à Tottenham ne fait qu'appliquer le règlement des compétitions européennes, adapté à la pandémie depuis la saison 2020-21, qui intègre de nouveaux risques de défaite par forfait, chaque fois sur un score de 3-0. C'est le cas si une équipe ne peut aligner "au moins treize joueurs" dont un gardien de but, parce qu'une grande partie de son effectif est malade ou en quarantaine, et s'il n'est pas possible de reprogrammer la rencontre dans les délais fixés par l'UEFA. La même sanction guette un club jugé "responsable du non-déroulement d'un match" en raison des restrictions imposées par ses autorités nationales.

Début décembre, jusqu'à huit joueurs et cinq membres du staff de Tottenham avaient été testés positifs au Covid-19. L'UEFA avait dû annoncer le 9 décembre au matin le report de la rencontre, contraignant les Rennais à prendre le chemin du retour après un déplacement inutile. Trouver une date de report s'est avéré impossible, Tottenham ayant également subi deux reports de matches de Premier League contre Brighton puis Leicester pour raisons sanitaires, avant de retrouver les terrains dimanche contre Liverpool (2-2), dans un contexte où le Championnat d'Angleterre redoute à son tour les conséquences de contaminations en série. L'élimination de Tottenham fait les affaires du Vitesse Arnhem néerlandais, qui disputera les barrages de Ligue Europa Conférence en février, avec une double confrontation contre le Rapid Vienne.