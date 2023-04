Bâle : les supporters suisses très en colère contre les autorités françaises

Les supporters du FC Bâle sont en colère et le font bien savoir. Leur équipe va jouer son quart de finale retour de la Ligue Europa Conference face à l'OGC Nice à l'Allianz Riviera sauf que les joueurs bâlois ne pourront pas compter sur leurs supporters. La raison étant que ces derniers font les frais d'une interdiction de déplacement, officialisée très tardivement, et qu'ils ne pourront donc se rendre en France en vue de ce match. Bien évidemment, les supporters suisses ont exprimé leur colère dans un communiqué allumant les autorités françaises. Il est mentionné dedans l'arrogances des autorités en France et les fans du FC Bâle n'y vont pas avec le dos de la cuillère.

"Furieux et extrêmement déçu"

Cette interdiction de déplacement est tombée seulement 48h avant le match entre Niçois et Bâlois et les fans du club suisse l'ont en travers de la gorge. Dans leur communiqué, ils dénoncent "un acte arbitraire que le FCB n'a jamais connu auparavant".

"Le FC Bâle 1893 est furieux et extrêmement déçu de la conduite inacceptable et de la décision des autorités françaises de ne pas autoriser les supporters du FCB à participer au match retour des quarts de finale à Nice. Après la première grande conférence téléphonique très peu structurée entre toutes les personnes impliquées, la préfecture du sud de la France a envoyé au FC Bâle une liste de conditions strictes dans lesquelles les supporters bâlois peuvent se rendre au match aller à Nice. Le FCB a communiqué ces informations en conséquence et a commencé la vente des billets. Au lendemain de cette communication, le match aller de Conference League entre le FCB et l'OGC Nice se jouait à Bâle - les supporters niçois ont été chaleureusement accueillis tant dans la ville que dans le stade sans encombre et cela est resté relativement calme, poursuit le texte. Un autre jour plus tard, le 14 avril 2023, une grande visioconférence a eu lieu à laquelle ont pris part les autorités niçoises, l'UEFA, des représentants de l'OGC Nice et du FCB, y compris le travail des supporters. Dans cet échange, les représentants du FC Bâle se sont heurtés à une ignorance et une arrogance inacceptables de la part des autorités", lit-on dans ce long communiqué.

Les supporters du FC Bâle ont également fait part de leur incompréhension concernant le classement du match à 4/5 sur l’échelle des risques, en s’en étonnant au regard de l’absence de rivalité entre les deux clubs. Surtout, les fans du club suisse dénoncent "des exigences et des règles parfois absurdes", s'étonnant d'ailleurs de la décision finale d’interdire le déplacement de ses supporters en arguant la tenue d’une grève le 20 avril. Autant dire que la colère est grande pour les suiveurs du club suisse...