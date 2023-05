AZ Alkmaar - West Ham : l'après-match dégénère complètement, des joueurs des Hammers se battent

West Ham s'est qualifié pour la finale de la Ligue Europa Conference hier soir sur la pelouse de l'AZ Alkmaar et les Hammers viseront le titre face à la Fiorentina. Mais l'après-match des hommes de Davis Moyes a été très agité avec des scènes de violence et des bagarres. Ainsi, comme on peut le voir sur des vidéos relayées sur les réseaux sociaux, des supporters de l'AZ ont réussi à pénétrer dans la tribune des supporters des Hammers, où étaient aussi présents des membres des familles des joueurs et du staff, et la situation a dégénéré.

Des énormes violences en après-match

Ainsi, des joueurs de West Ham comme Lucas Paqueta, Flynn Downes, Michail Antonio ou encore Saïd Benrahma ont grimpé dans la tribune pour en découdre afin de tenter de défendre leurs proches. Après dix minutes de chaos et des scènes d'une grande violence, le calme est revenu grâce à l’intervention des forces de police et des stadiers. "C’est très grave parce qu’il y a nos familles. Ce n’est pas normal qu’ils (les supporters d’Alkmaar) accèdent aux places où il y a nos familles comme ça, sans sécurité. C’est inacceptable. Il y a eu des coups. C’est inacceptable qu’il n’y ait pas de sécurité. Il y a des grands-pères, des mamans, des papas… C’est très grave. Mais heureusement il n’y a rien eu de grave. Ça s’est calmé", a confié Benrahma, interrogé par Canal+ après cet après-match très chaud et qui ne laissera pas un bon souvenir au club anglais.