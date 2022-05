La Roma a dominé jeudi soir Leicester City en demi-finale retour de la Ligue Europa Conférence (1-0). Un but de Tammy Abraham a permis aux Giallorossi d’obtenir leur ticket pour Tirana. Un succès qui leur a fait plaisir et qui a surtout comblé leur entraineur José Mourinho. Après que le coup de sifflet a été entonné, le coach portugais est apparu en larmes.

Mourinho : « Pour nous, c’est notre Ligue des Champions »



En conférence de presse, le technicien portugais a expliqué les pensées qui lui ont traversé l’esprit à ce moment-là. "Quand vous travaillez à Rome, que vous vivez à Rome et que vous respirez Rome, vous respirez ce club parce que c'est le vrai club de la ville, a-t-il commencé par déclarer, adressant à l’occasion un petit tacle au voisin laziale. J'ai senti dès le premier jour que c'était énorme. Mais pas de victoires et pas beaucoup de finales. L'histoire n'est pas liée à la dimension sociale du club. Je suis très émotif. Bien sûr, j'ai vécu des moments plus importants que celui-ci, mais je ne me sens pas concerné, je me sens concerné par les gens et mes joueurs. Pour nous, c'est notre Ligue des champions."