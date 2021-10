L'Espagne s'est qualifiée pour la finale de la Ligue des Nations de dimanche après une victoire contre l'Italie, grâce à deux buts de Ferran Torres avant la mi-temps. La cause des Azzurri n'a pas été facilitée par le deuxième carton jaune reçu par Leonardo Bonucci. Lorenzo Pellegrini a réduit le score à sept minutes de la fin du match, mais les hommes de Luis Enrique ont tenu bon et se préparent à affronter la France ou la Belgique dans la finale de dimanche.

Mancini revient sur la défaite

Bien que déçu de la fin de la superbe série d'invincibilité de son équipe, Mancini n'a pas été trop dur avec ses joueurs. "Les matchs sont comme ça, parfois les incidents les changent. La première mi-temps aurait facilement pu se terminer sur un score de 1-1", a déclaré l'Italien à la RAI Sport. "Clairement, l'Espagne garde bien le ballon, mais c'est décevant de perdre comme ça, à 10. Nous avons fait une erreur que nous ne devrions pas faire à ce niveau. Pour être honnête, je n'ai pas vu le deuxième carton, mais ce n'est pas la question. Leo n'aurait pas dû recevoir de carton dans les deux situations. Jouer comme ça, marquer un but et ne pas en encaisser d'autres alors que nous étions réduits à 10, c'est une bonne performance. Nous avions besoin de jambes fraîches et cela nous a aidé lorsque nous étions à 10. Nous aurions pu utiliser quelques jeunes joueurs, mais je pense que malgré la défaite, cette performance nous a donné de la force."