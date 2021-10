Mine de rien, ce Final Four de Ligue des Nations dessine une nouvelle donne dans le paysage de l'équipe de France. Il s'agit, certes de manière inhabituelle, d'une sorte de phase finale, de nature donc à permettre aux Bleus de se relancer rapidement après l'échec de l'Euro. A priori, anticiper les conclusions se révèle assez simple : une défaite jeudi face à la Belgique serait une déception de plus, un revers en finale devant l'Espagne permettrait une sorte de statu quo, mais bien sûr c'est le trophée que vise Didier Deschamps, ce qu'il a déjà confirmé. Comme il y a trois mois, il s'agit encore de briguer la succession du Portugal, qui va ainsi tout perdre après avoir remporté la première édition face aux Pays-Bas en juin 2019 (1-0). Il s'agit, certes de manière inhabituelle, d'une sorte de phase finale, de nature donc à permettre aux Bleus de se relancer rapidement après l'échec de l'Euro. A priori, anticiper les conclusions se révèle assez simple : une défaite jeudi face à la Belgique serait une déception de plus, un revers en finale devant l'Espagne permettrait une sorte de statu quo, mais bien sûr c'est le trophée que vise Didier Deschamps, ce qu'il a déjà confirmé.

Enchaîner plusieurs échecs n'est plus arrivé à l'équipe de France depuis 2016, le Mondial 2018 étant bien sûr passé par là. Auparavant, les Bleus avaient largement consommé leur pain noir, avec huit phases finales consécutives sans titre : élimination au premier tour du Mondial 2002, en quarts de finale de l'Euro 2004, en finale du Mondial 2006, au premier tour de l'Euro 2008 et du Mondial 2010, en quarts de l'Euro 2012 et du Mondial 2014, et enfin en finale de l'Euro 2016. Cette année, c'est en huitièmes de la compétition continentale que se sont arrêtés Kylian Mbappé et sa bande, tout le monde s'en souvient encore fraîchement, devant la Suisse aux tirs au but (3-3 a.p., tab : 5-4) dans la longue nuit de Bucarest.

Youri Tielemans : "Faire un gros match"





Difficile de placer la Ligue des Nations au sein de cet échiquier, mais pourtant elle comptera assurément au vu du plateau presque rêvé de ce Final Four italien. Pour la première fois depuis l'Euro, les difficultés défensives et l'animation offensive vont à nouveau être mises à l'épreuve face à une grande adversité. Le mois de septembre n'a pas rassuré dans le jeu, loin s'en faut, même si les Français ont au moins assuré l'essentiel en validant quasiment leur ticket pour le Mondial de l'année prochaine. C'est une rampe de lancement, ou plutôt de relance, presque inespérée qui se présente à eux. En battant la Belgique, déjà, les Bleus provoqueraient à leurs supporters un sentiment quasiment jamais ressenti depuis leur titre mondial, si ce n'est lors du succès contre l'Allemagne au premier tour de l'Euro (1-0).