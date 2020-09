Réunie ce jeudi à Budapest en marge de la finale de la Supercoupe d'Europe entre le Bayern Munich et le FC Séville (21h00), l'UEFA a trouvé une solution afin de permettre aux fédérations de compenser les matchs amicaux de mars et juin 2020, reportés en raison de la pandémie de coronavirus.

Les dates du Final Four de la Ligue des Nations dévoilées

🗓️ The #UEFAExCo confirmed the national team calendar will, pending FIFA approval, be:



May - Jun 2021 –

Aug - Sep 2021 - 3 dates

Oct 2021 - 2 dates

Nov 2021 - 2 dates

Mar 2022 - 2 dates for the European Qualifiers play-offs



En effet, l'instance a débloqué deux nouvelles dates pour des matches de sélections, en mars et septembre 2021. La France de Didier Deschamps affrontera l'Ukraine, le 7 octobre prochain, avant de défier le Portugal (le 11) et la Croatie (le 14) en Ligue des Nations. Par ailleurs, l'UEFA a officialisé les dates du Final Four de la Ligue des Nations, du du 6 au 10 octobre 2021 : demi-finales les 6 et 7 octobre 2021, petite finale et finale le 10. L'Italie, les Pays-Bas et la Pologne sont les trois pays en lice pour accueillir cet événement.