Suède : Ibrahimovic tacle le sélectionneur après la défaite contre la France

« Des personnes incompétentes... »



Vilket jävla skämt.

Ytterligare ett bevis.

Inkompetenta personer på fel positioner som kväver svensk fotboll.https://t.co/I0RBYZO561

— Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) September 6, 2020

Ambiance glaciale autour de la sélection suédoise. Bien qu'il ait pris sa retraite internationale en 2016, Zlatan Ibrahimovic garde un œil attentif sur les prestations de la Suède. Ainsi, après la défaite samedi de son pays contre la France (0-1), grâce à un but de Kylian Mbappé, lors de la 1ere journée du groupe 3 en Ligue A de la Ligue des Nations,Pour l'attaquant, l'un des fautifs de ce revers n'est autre que Janne Andersson, le sélectionneur des Blagult. En cause, la gestion de Dejan Kulusevski.Si la nouvelle pépite suédoise a confié après le match avoir été « choqué » de ne pas débuter contre les Bleus, Ibrahimovic a été bien plus véhément à l'encontre d'Andersson.», a ainsi lâché le géant Suédois, visiblement très remonté, via son compte Twitter. Un tacle qui intervient après la réaction du sélectionneur suédois suite à la sortie médiatique de Kulusevski. «», avait notamment expliqué Andersson. Ce dernier a par la suite déclaré que le jeune ailier droit devrait cependant avoir un peu plus de temps de jeu mardi contre le Portugal lors de la 2eme journée de la Ligue des Nations, à la Friends Arena de Stockholm. Une chose est sûre, Ibrahimovic sera probablement très attentif à la composition suédoise.