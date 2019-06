Portugal: Felix avec Ronaldo contre la Suisse

Cristiano Ronaldo et Joao Felix composent bien le duo d’attaque du Portugal pour la demi-finale de la Ligue des nations contre la Suisse, ce mercredi soir, à Porto. Bernardo Silva est aligné sur l’aile droite de l’équipe, tout comme Raphaël Guerreiro sur le côté gauche de la défense.

Du côté de la Nati, aucune surprise non plus, avec Xherdan Shaqiri en soutien de Haris Seferovic, auteur de 23 buts en Liga portugaise cette saison avec le Benfica.

Este é o nosso 11 inicial para hoje! Força, Portugal! #TodosPortugal



This is our starting XI! Come on, Portugal! #TeamPortugal pic.twitter.com/yytqoegqLm