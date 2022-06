Portugal : Bernardo Silva critique la Ligue des nations

"Trop de matchs, avec au final, plusieurs blessures"



Lui aussi, est fatigué. Comme son partenaire à Manchester City Kevin De Bruyne, qui a déclaré que; Bernardo Silva a tiré la langue, jeudi soir en zone mixte. Tenu en échec par l'Espagne avec le Portugal (1-1), le joueur a tenu à alerter sur la cadence infernale des matchs et le risque de blessure qui en découle."C’est très dur pour les joueurs lors d’une saison où nous avons joué soixante matchs, de venir ici et en jouer quatre de plus. Beaucoup de gens parlent de ça, trop de matchs avec, au final, plusieurs blessures.C’est dur mais c’est comme ça et on va tout donner sur les trois derniers matchs", a-t-il expliqué.Le Portugal sera mobilisé par 3 autres rencontres dans le cadre de la phase de groupes de la compétition. La réception de la Suisse, dimanche soir, viendra ensuite une opposition contre la République tchèque, 4 jours plus tard, et le programme se terminera par un nouveau duel face à la Suisse, le dimanche 12 juin.. La reprise des championnats se déroulera début août avant une coupure de six semaines pour le tournoi mondial.