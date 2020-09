La sélection des Pays-Bas sera dirigée par Frank de Boer, selon De Telegraaf. Selon le média, l'ancien joueur du Barça et de la Hollande serait tombé d'accord avec la Fédération néerlandaise (KNVB) pour un contrat de deux ans à la tête de la sélection.

