Pays-Bas : Comment gérer l’après-Koeman ?

Il avait redonné des couleurs aux Oranje. Alors que la sélection néerlandaise avait successivement manqué l’Euro 2016 et la Coupe du monde 2018, Ronald Koeman était parvenu à l’emmener en finale de la Ligue des Nations et, surtout, à la qualifier pour le prochain championnat d’Europe, reporté en 2021 en raison de la pandémie de Covid-19. Mais, à moins d’un incroyable retournement de situation, il ne s’assoira pas sur le banc des Pays-Bas l’été prochain. Car Koeman a accepté l’offre du Barça, le club pour lequel il a le plus joué (1989-1995) durant sa carrière de joueur, pour succéder à Quique Sétien au poste d’entraîneur du club catalan. Un départ surprise, à quelques jours du retour de la Ligue des Nations, mais "pas un choc" pour le capitaine batave.

Van Dijk "comprend" Koeman



"Mais on a tout de même tous été déçus, parce qu’on a perdu un entraîneur fantastique, a avoué Virgil van Dijk en conférence de presse. Mais c’était son rêve. C’est triste pour nous, mais on le comprend. Et on ne se sent pas abandonnés par Koeman, on lui souhaite juste le meilleur." Et alors que se profilent deux matchs de Ligue des Nations à domicile, contre la Pologne vendredi et l’Italie lundi, la Fédération néerlandaise a choisi de le remplacer par son ex-adjoint, Dwight Lodeweges, qui doit assurer l’intérim. Et, a priori, pas plus. "Je suis là en attendant qu’une solution soit trouvée, reconnaît-il. Quelqu’un d’autre va venir, en tout cas c’est l’idée. Et ce serait super si ça pouvait être fait le plus vite possible, même s’il est important que la KNVB ne précipite pas les choses. Ils doivent faire le bon choix."

"La nouvelle génération est plus que prometteuse"



Un choix encore loin d’être fait, alors que des noms circulent, comme celui de l’entraîneur de Leverkusen Peter Bosz ou encore celui de Louis van Gaal, pour un troisième passage à la tête de la sélection néerlandaise (après 2000-2002 et 2012-2014). "Il représente beaucoup pour le football néerlandais, c’est logique que son nom soit mentionné dans les médias, mais c’est surtout important pour nous que la situation soit très vite claire", enchaîne Van Dijk, qui n’a jamais travaillé avec Van Gaal et a d’ailleurs démenti avoir proposé son nom.

En attendant, c’est Dwight Lodeweges (62 ans) qui est aux commandes. Et cet ancien défenseur, qui a beaucoup bourlingué, a innové lors de l’annonce de sa liste, et appelé pour la toute première fois en sélection les prometteurs Mohamed Ihattaren, Perr Schuurs et Owen Wijndal. "Ronald me laisse un bel héritage. Avec une pression énorme, car la nouvelle génération est plus que prometteuse", prévient-il.

Gullit : "Dommage pour l'équipe nationale de voir partir Koeman"