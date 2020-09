Oscar Rodriguez, la surprise du chef

🏆 International Champions Cup ⚽️ Le bijou de la nuit est signé Oscar Rodriguez (Real Madrid) 🔥🔥🔥 https://t.co/tZOsv53xoc

Séville pour poursuivre sa progression

Comme Ansu Fati, Oscar Rodriguez a connu sa première sélection jeudi avec l'Espagne, lors du déplacement en Allemagne (1-1). Le jeune milieu de terrain (22 ans), international en U17, U19 puis en Espoirs, est entré à la 80eme minute - quand le nouveau joyau barcelonais, lui, a disputé toute la seconde période. Fraîchement transféré du Real Madrid à Séville, Oscar Rodriguez n'a jamais joué en Liga avec les Merengue, à tel point qu'il a été prêté à Leganés les deux dernières saisons. C'est donc là, où il vient pourtant d'être relégué, qu'il a tapé dans l'oeil de Luis Enrique.Loin de l'agitation autour d'Ansu Fati, Oscar Rodriguez représente aussi ce grand renouvellement voulu par le sélectionneur de la Roja, au même titre que Ferran Torres en attaque, Eric Garcia en défense, Unai Simon dans le but ou Mikel Merino au milieu. Sa spécialité, ce sont les coups francs et les tirs lointains : il a inscrit quatre coups francs cette saison en seize tentatives, ce qui donne donc un ratio remarquable de 25% de réussite. Et six buts au total en dehors de la surface. Dans les deux domaines, seul Lionel Messi a fait mieux en Europe (six coups francs, neuf buts lointains). Mais ce n'est pas là que Luis Enrique le préfère, comme il l'a expliqué lors de sa conférence de presse le 20 août en révélant sa liste.

"Son rendement avec Leganés m'a surpris, car c'est une équipe qui ne joue pas vraiment dans son style. Avec le ballon, je ne vais pas le découvrir. J'ai hâte de le voir. Ce qui m'a le plus surpris, c'est sa capacité sans le ballon, bien plus que ses tirs ou d'autres choses. C'est vraiment un de ceux que j'ai le plus hâte de voir à l'oeuvre." A lui de saisir également sa chance en club, puisque c'est la première fois qu'il évoluera dans une écurie de ce pedigree.



"Je suis immensément heureux et fier de rejoindre Séville, d'évoluer en tant que footballeur chez le sextuple vainqueur de la Ligue Europa. Merci beaucoup à Leganés et ses supporters pour ces deux saisons de lutte et de courage. Et merci aussi au Real Madrid pour avoir contribué à mon développement. J'ai très envie de travailler très dur dans ce grand club et de profiter de Sanchez-Pizjuan." Un message posté il y a deux semaines sur son compte Twitter, auquel il n'avait pas touché depuis... deux ans.