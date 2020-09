Nikola Vlasic, l'héritier de Modric

Lors de cette fenêtre internationale, la Croatie mise sur un numéro 10 inédit : Nikola Vlasic. Avec un Luka Modric laissé au repos, c'est le joueur de 22 ans qui récupère ce maillot si particulier pour affronter la France. Et il devrait aussi récupérer les clés du jeu croate. Le natif de Zagreb est le grand espoir du football croate, le symbole d'une génération qui vient prendre la suite de celle qui a atteint la finale de la Coupe du Monde 2018.

Depuis son plus jeune âge, Nikola Vlasic est comparé à Luka Modric. Milieu de terrain créateur comme le Ballon d'Or 2018, le natif de Split s'est révélé très tôt sous les couleurs de l'Hajduk. Avant ses 17 ans, il a signé un contrat professionnel, joué en première division et marqué en Ligue Europa. Une précocité incroyable.



En 2014-2015, le joueur qui n'était pas encore majeur est devenu un titulaire indiscutable dans un club historique du football croate. Leader technique, il l'est aussi devenu dans le vestiaire. Lors de sa troisième saison professionnelle, le jeune prodige est nommé vice-capitaine. Un statut qui lui a permis de taper dans l’œil de nombreux recruteurs européens. Comme Modric, c'est en Angleterre que le droitier a décidé de s'exporter. Après avoir croisé la route d'Everton en Ligue Europa, Nikola Vlasic s'y est engagé en 2017. Un transfert qui lui a permis de suivre la même trajectoire que son aîné mais pas les mêmes succès.



En échec à Everton, en démonstration au CSKA Moscou

Au moment où le milieu de terrain a fait ses débuts avec la sélection croate, il est accueilli en Premier League par un Ronald Koeman enthousiaste. « Nikola peut avoir un rôle important dans le futur d'Everton et dans ce que le club veut accomplir » disait l'entraîneur des Toffees lors de l'officialisation de ce transfert. Le licenciement du futur entraîneur barcelonais n'a pas permis de vérifier cette prédiction. Un an après son arrivée en Angleterre, il est prêté au CSKA Moscou pour retrouver du temps de jeu. Une expérience qui a métamorphosé le joueur. A la relance, il a notamment marqué face au Real Madrid de Luka Modric lors de sa découverte de la Ligue des Champions.



A l'image de son parcours en sélection, il s'est imposé comme un cadre du club moscovite malgré son jeune âge. Fiable, il a été transféré définitivement dans la capitale russe en juillet 2019. Avec 12 buts et 5 passes décisives en 30 matchs, Nikola Vlasic a connu la meilleure saison de sa carrière en 2019-2020. Grâce à sa qualité de passe et sa vision du jeu mais aussi son sens du but, il s'est imposé comme un des meilleurs éléments du championnat russe. Le Croate a été élu joueur de l'année dans son club.

Un statut qui lui a permis de confirmer son talent et d’espérer un retour dans un grand championnat. En attendant, il a commencé la saison 2020-2021 en étant impliqué sur cinq buts lors des quatre premières journées du championnat russe et représentera la Croatie avec le maillot numéro 10 sur la pelouse du Stade de France ce mardi.