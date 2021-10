Le joueur de Bologne Arthur Theate a été appelé en renfort dans l'effectif piloté par Roberto Martinez, a précisé la Fédération sur ses réseaux sociaux, sans fournir d'explication sur l'absence du petit frère d'Eden Hazard.

L'absence de Thorgan Hazard s'ajoute à celle de Thomas Meunier, son partenaire du Borussia Dortmund, lui aussi blessé avant le "Final Four" de Ligue des nations, disputé entre mercredi et dimanche, à Turin et Milan.