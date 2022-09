Ligue des nations : Ronaldo titulaire avec le Portugal face à l'Espagne, où Morata est de retour

Très critiqué par la presse portugaise après sa piètre performance lors de la victoire de la Seleçao en République tchèque samedi (4-0), le quintuple Ballon d'or portugais est aligné en pointe de l'attaque lusitanienne. En défense, Joao Cancelo est titularisé côté droit après avoir purgé un match de suspension face aux Tchèques. Côté gauche, le latéral du Paris Saint-Germain, Nuno Mendes, remplace Mario Rui tandis que la charnière centrale reste inchangée avec Ruben Dias et Danilo Pereira. D'un match à l'autre, le sélectionneur Fernando Santos n'a pas modifié son milieu de terrain, composé du trio Ruben Neves, William Carvalho et Bruno Fernandes. En attaque, un seul changement, Diogo Jota étant préféré à Rafael Leao sur le côté gauche tandis que Bernardo Silva occupera l'aile droite.

Côté espagnol, Luis Enrique a effectué pas moins de sept changements dans son onze de départ par rapport à l'équipe alignée samedi à domicile face à la Suisse (défaite 2-1). En défense, seul Pau Torres a été conservé. Dans l'axe, il sera accompagné d'Hugo Guillamon. Côté droit, Dani Carvajal est titulaire alors que, côté gauche, José Gaya remplace Jordi Alba. Tout le milieu de terrain a été changé : Carlos Soler, Rodri et Koke sont titulaires à la place des Barcelonais Sergio Busquets, Pedri et Gavi. En attaque, Alvaro Morata effectue son retour alors que Marco Asensio a été laissé sur le banc. Il sera accompagné par Ferran Torres côté droit et Pablo Sarabia sur l'aile gauche.

Les équipes :

Portugal : Diogo Costa - Cancelo, Ruben Dias, Danilo Pereira, Nuno Mendes - Bruno Fernandes, Ruben Neves, William Carvalho - Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo, Diogo Jota.

Sélectionneur : Fernando Santos

Espagne : Unai Simon - Carvajal, Guillamon, Pau Torres, Gaya - Soler, Rodri, Koke - Ferran Torres, Morata, Sarabia.

Sélectionneur : Luis Enrique