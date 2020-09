Ligue des Nations : présentation du groupe 2 de la Ligue B

La Slovaquie, entre les pieds de Marek Hamsik

Dans son groupe de qualification pour l'Euro, la Slovaquie a beaucoup lutté pour terminer en troisième position, derrière la Croatie et le Pays de Galles. Ainsi, le pays possède encore une chance de disputer la compétition, même si il devra avant cela jouer aux barrages. Dans un premier temps, ce sera contre l'Irlande, avant d'éventuellement affronter le vainqueur de la rencontre opposant la Bosnie à l'Irlande du Nord.



Comme souvent, et tant qu'il est présent jusqu'ici, les chances de la Slovaquie vont dépendre de l'inspiration du capitaine, Marek Hamsik (33 ans). Meilleur buteur de l'histoire de la sélection slovaque avec 24 réalisations, l'ancien joueur de Naples est également le plus capé.



La Slovaquie affrontera la République Tchèque pour ses débuts dans cette Ligue des Nations, samedi.

L' Israël a encore un espoir pour l'Euro

Cinquième de son groupe de qualification pour l'Euro 2020, l’Israël disputera les barrages afin de tenter d'accéder au grand tournoi. Dans cette optique, elle sera opposée à l'Écosse en demi-finale, avant d'affronter le vainqueur de Norvège - Serbie dans une autre rencontre possible par la suite.



Depuis sa défaite 3-2 en Écosse en novembre 2018, l'Israël a perdu trois de ses quatre matchs. D'ailleurs, les deux équipes vont s'affronter dès ce samedi pour le premier match de groupe de Ligue des Nations.



L’Écosse souffre d'un manque de qualité

Troisième de son groupe de qualification pour l'Euro derrière la Belgique et la Russie, l’Écosse affrontera donc l’Israël dans cette Ligue des Nations, mais également dans les barrages pour tenter d'être présente à l'Euro.



L'Écosse a récupéré un peu de fierté vers la fin de sa campagne de qualification ratée au Championnat d'Europe avec des victoires à domicile contre Saint-Marin (6-0), à l'extérieur contre Chypre (2-1) et à domicile contre le Kazakhstan (3-1) . Toutefois, le manque de qualité globale, offensivement, pourrait être un problème majeur dans le but de bien figurer. Même si Andy Robertson et Scott McTominay sont des joueurs de talent.



Steve Clarke , le sélectionneur, a lui fixé la marche à suivre. " Chaque match lors duquel vous représentez votre pays est important et demain soir ne sera pas différent et trois points seraient un bon début."

La République Tchèque sur la lancée des qualifications ?

Habituée à disputer les grands tournois depuis de nombreuses années, la République Tchèque n'avait pas su se qualifier pour la Coupe du Monde 2018 en Russie. Cependant, elle a montré un visage convaincant lors des qualifications pour l'Euro, terminant à la seconde place de son groupe derrière une Angleterre supérieure.



Lors des deux précédentes confrontations face à la Slovaquie, qu'ils vont retrouver samedi (20h45) dans cette Ligue des Nations, les Tchèques avaient pris le meilleur (2-1 et 1-0).