Ligue des Nations : objectif phase finale pour l'Italie, annonce Mancini

L'Italie est de retour aux affaires le vendredi 4 septembre contre la Bosnie-Herzégovine à Florence, puis affrontera les Pays-Bas, le lundi 7 septembre dans le cadre de la Ligue des nations. Roberto Mancini, le sélectionneur de la Nazionale a l'ambition que son équipe évolue à son meilleur niveau, lors de la compétition. Le premier match de cette Ligue des Nations est contre la Bosnie d'Edin Dzeko, que l'Italie a battue à domicile et à l'extérieur lors des éliminatoires de l'Euro 2020, l'an dernier.



"Ce ne sera pas un test facile, car je me souviens que la Bosnie avait pris les devants lorsque nous nous sommes rencontrés à Turin, nous avons donc besoin de concentration et de garder les yeux ouverts. Après cela, nous pourrons penser aux Pays-Bas", a-t-il indiqué en conférence de presse, avant d'affirmer son objectif : " J'ai commencé ce travail il y a deux ans, nous avons bien fait jusqu'à présent et j'espère faire encore mieux. Je veux voir ma Nazionale jouer du bon football et atteindre la phase finale de la Ligue des Nations".

En l'absence de Verratti, le doute Jorginho

"Sans aucun doute, nous devrons prendre en compte les niveaux de condition physique lors du choix de l’équipe. Je pense toujours qu’un joueur de qualité peut apporter sa contribution même sans 90 minutes dans ses jambes, donc nous verrons. Les fondations sont en place et nous avons maintenant un style de football spécifique, que nous pouvons varier en fonction des joueurs à notre disposition. Il nous manque un joueur important comme Marco Verratti pour ces matchs, tandis que Jorginho devrait arriver demain, mais nous ne savons pas encore quel est son état", a expliqué Mancini.



Jorginho était en quarantaine après un contact avec une personne atteinte du COVID-19, mais pourrait recevoir le feu vert au cours des 24 prochaines heures. "En attaque, nous avons beaucoup d'options à choisir, avec Ciro Immobile, Andrea Belotti, Ciccio Caputo, Kevin Lasagna, Moise Kean… Il y a encore une hiérarchie, car certains joueurs font partie du projet depuis deux ans", a estimé le sélectionneur de l'Italie.