Ligue des Nations : L'Ukraine confirme, la Russie assure

Si l'Allemagne et l'Espagne se sont neutralisées après un superbe spectacle (1-1), d'autres affiches alléchantes avaient lieu aux quatre coins de l'Europe dans le cadre de cette première journée des Ligue des Nations.



En Ligue A, l'autre match du soir opposait l'Ukraine à la Suisse. Et ce sont les Ukrainiens qui sont sortis vainqueurs de ce duel d'outsiders (2-1). Mais c'est en Ligue B, dans le groupe 3, que la nation la plus convaincante du jour était à dénicher. Portée par un grand Dzyuba, auteur d'un doublé, la Russie a signé un succès net et sans appel contre la Serbie (3-1). Dans le même groupe, la Turquie s'est inclinée à la surprise générale face à la Hongrie (0-1).



Toujours en Ligue B, le Pays de Galles s'est imposé en Finlande (1-0). Ce n'est pas Gareth Bale, mais Kieffer Moore qui a débloqué la situation pour les Gallois. Pas de vainqueur en revanche entre la Bulgarie et l'Irlande (1-1).



Enfin, en Ligue C, plusieurs matchs nuls ont animé la soirée. On notera les scores de parité entre la Slovénie et la Grèce (0-0), la Moldavie et le Kosovo (1-1), puis la Lettonie et Andorre (0-0 également). Les Iles Féroé se sont offert un succès mémorable contre Malte (3-2).