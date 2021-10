Ligue des Nations : L’Italie s’offre la Belgique et finit bien

Avant l'explication en finale de la Ligue des nations entre la France et l'Espagne ce dimanche soir, le match de la 3e place du tournoi continental opposait le champion d'Europe italien aux redoutables individualités belges, à Turin. Un choc à n'en point douter, même si rien n'a été inscrit au repos malgré plusieurs opportunités. On pense au régional de l'étape, le Turinois Federico Chiesa, qui a par deux fois menacé Courtois. En face, le Milanais Saelemaekers a trouvé la barre alors que Donnarumma ne pouvait rien faire. Mais les filets n'ont guère tremblé.

Les Belges, de nouveau victimes des Bleus en demi-finales, allaient se faire surprendre dans cette rencontre en début de seconde période. Suite à un corner signé Berardi exécuté à droite et repoussé au premier poteau par un défenseur des Diables, Barella s'offrait une belle reprise de volée qui faisait mouche face à un Courtois impuissant. 1-0, puis 2-0 quand Berardi transformait un pénalty (35e) consécutivement à une faute de Castagne sur Chiesa.

La Belgique allait revenir en toute fin de match dans la rencontre grâce au but de Keletare d'une frappe entre les jambes de Donnarumma, suite à un bon service de de Bruyne. Un retour bien trop tardif, puisque le score n'allait plus bouger. 2-1, l'Italie s'offre la Belgique et accessoirement, la troisième place dans cette Ligue des nations.