Ligue des nations : Les compositions de Danemark - France

Giroud à nouveau titulaire

Quelques jours après la victoire des Bleus au Stade de France face à l'Autriche (2-0),, à partir de 20h45. Ainsi, Mike Maignan et Jules Koundé, blessés jeudi soir, sont absents de la feuille de match, tandis que Raphaël Varane, Jonathan Clauss et Youssouf Fofana seront eux sur le banc au coup d'envoi. De ce fait, Alphonse Areola sera titulaire au Parken de Copenhague, lui qui était entré à la pause contre l'Autriche après la blessure du gardien de l'AC Milan, tout comme William Saliba, qui avait rapidement remplacé le défenseur du FC Barcelone (23eme). Remplaçants il y a quelques jours,, lors de cette 6eme et dernière journée de la Ligue des nations., capitaine pour l'occasion. Pour rappel, pour se maintenir dans l'élite de cette compétition, les Bleus devront faire aussi bien ou mieux que l'Autriche, qui accueille la Croatie dans le même temps. Par ailleurs, après avoir joué avec son nouveau maillot domicile contre l'Autriche,Ces deux tuniques seront celles des joueurs de Deschamps lors de la Coupe du monde 2022 au Qatar dans quelques semaines. Du côté des Danois, le Niçois Kasper Schmeichel est bien présent, ainsi que Christian Eriksen ou encore Kasper Dolberg.Schmeichel (cap) - Kristensen, Andersen, A. Christensen, Maehle - Delaney, Eriksen, Hojbjerg - Skov Olsen, Dolberg, DamsgaardO. Christensen (g.), Rönnow (g.), Kjaer, Nelsson, Bah, Stryger Larsen, Billing, Jensen, Wass, Lindström, Braithwaite, HöjlundAreola - Upamecano, Saliba, Badiashile - Pavard, Tchouaméni, Camavinga, F. Mendy - Griezmann (cap) - Giroud, MbappéLafont (g.), Mandanda (g.), Varane, Clauss, Truffert, Y. Fofana, Guendouzi, Veretout, Nkunku, O. Dembélé, Kolo Muani