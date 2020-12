Ligue des Nations : le mode d'emploi du "Final 4"

- Format -

Le "Final 4" voit s'affronter les quatre premiers de la phase de groupes qui a opposé entre septembre et novembre les seize équipes de la division A, soit l'élite des sélections européennes. La France, la Belgique, l'Espagne et l'Italie se départageront en quatre matches: deux demi-finales les 6 et 7 octobre 2021, la rencontre pour la 3e place et la finale le 10 octobre. Seule particularité: le match pour la 3e place sera dépourvu de prolongation en cas d'égalité, et passera directement aux tirs aux buts.

- Pays hôte -

Il sera officialisé lors du comité exécutif de l'UEFA jeudi, avant le tirage au sort, mais ne fait plus aucun doute: ce sera l'Italie. En effet les trois candidats, Italie, Pologne et Pays-Bas, figuraient tous dans le groupe 1 et l'UEFA précise que la phase finale ne peut être organisée que par une des quatre nations qualifiées. L'UEFA exige de ses candidats deux stades de plus de 30.000 places assises, distants de moins de 150 kilomètres.

- Dotations -

Le vainqueur remporte un trophée en argent sterling de 7,5 kilogrammes pour 71 centimètres, inspiré du logo de la compétition. L'UEFA n'a pas encore communiqué ses dotations pour cette édition mais en 2018-2019, elle avait distribué 73,87 millions d'euros aux 55 sélections lors de la phase de poules, dont 2,25 millions par pays disputant la Ligue A.

Quelque 22,5 millions d'euros avaient été répartis entre les 16 vainqueurs de groupe des quatre Ligues, dont 2,25 millions pour une équipe leader en Ligue A. Enfin, lors du Final 4, l'instance européenne avait distribué 16,5 millions d'euros: 6 millions au vainqueur, 4,5 au finaliste malheureux, 3,5 au troisième et 2,5 au quatrième.