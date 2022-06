Ligue des nations : L'Angleterre et l'Italie dos à dos, l'Allemagne, la Belgique et les Pays-Bas également neutralisés

Le choc a tourné au flop. Ce samedi soir, au Molineux Stadium (Wolverhampton), l'Angleterre et l'Italie avec des équipes remaniées n'ont en effet pas réussi à se départager (0-0), lors de la 3eme journée de la Ligue des nations. Malgré quelques opportunités de part et d'autre, pour Sandro Tonali (25eme), Matteo Pessina (44eme) ou encore Raheem Sterling (52eme), Aaron Ramsdale et Gianluigi Donnarumma ont réussi à préserver leur cage inviolée. Un résultat qui fait cependant plus les affaires de la Squadra Azzurra en tête du groupe 3, alors que les Three Lions ferment la marche (4eme). Car, dans le même temps, l'Allemagne n'a pu faire mieux que match nul en Hongrie (1-1). Dans les premières minutes, Jonas Hofmann (9eme) a répondu à l'ouverture du score des Magyars signée Zsolt Nagy (6eme). La Mannschaft est donc au 3eme rang, derrière leurs adversaires du soir. A mi-chemin, le suspense est donc à son combe dans ce groupe, les champions d'Europe n'ayant que trois points d'avance sur les finalistes du dernier Euro.

Les Pays-Bas ont eu chaud, des regrets pour la Belgique



Les autres rencontres du soir concernées le groupe 4... avec deux nouveaux matchs nuls. Après deux succès pour commencer cette Ligue des nations, les Pays-Bas ont cette fois été neutralisés par la Pologne (2-2). A De Kuip (Rotterdam), les locaux ont même joué à se faire peur après avoir été menés 2-0 après 50 minutes de jeu, suite aux buts de Matty Cash (18eme) et Piotr Zielinski (49eme). Cependant, les joueurs de Louis van Gaal ont parfaitement réagi et sont revenus à égalité en quelques minutes, grâce à Davy Klaassen (51eme) et Denzel Dumfries (54eme). Derrière les Oranjes au classement, on retrouve la Belgique qui a perdu deux points au pays de Galles ce samedi (1-1). En effet, Brennan Johnson a égalisé dans les dernières minutes (86eme), alors que Youri Tielemans avait donné l'avantage aux Diables rouges un peu plus tôt (51eme). De ce fait, les Pays-Bas restent leader du groupe 4, les joueurs de Roberto Martinez et ceux de Czeslaw Michniewicz étant à trois longueurs, alors que l'équipe de Gareth Bale est dans la zone rouge.



A noter également, qu'en Ligue B, l'Ukraine a logiquement dominé l'Arménie (3-0) et pourrait bien retrouver l'élite de la Ligue des nations lors de la prochaine édition. Enfin, en Ligue C, la Turquie a continué son sans-faute en allant l'emporter au Luxembourg (0-2) et prend une option sur la montée à l'étage supérieur.