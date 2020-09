Ligue des Nations : La Suisse fait trembler l'Allemagne

September 6, 2020 22:45 A Bâle, la Suisse et l'Allemagne ont fait match nul (1-1), lors de la 2eme journée de la Ligue des Nations. Devant grâce à Gundogan, la Mannschaft a ensuite vu la Nati se révolter et égaliser par Widmer et a derrière même eu les occasions pour l'emporter.