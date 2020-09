Ligue des Nations : la Norvège en favorite dans le groupe 1 de la Ligue B ?

Avec Alaba, l'Autriche possède un atout considérable



26ème au classement FIFA, l'Autriche a dû patienter avant de valider sa qualification pour le prochain Euro, qui se disputera en 2021. Grâce à une victoire face à la Macédoine du Nord, le 19 novembre dernier (2-1), elle avait pu obtenir son billet pour la compétition. La sélection a terminé seconde de son groupe, à 6 points de la Pologne.



Dans le cadre de ce groupe 1 de la Ligue B de la Ligue des Nations, l'Autriche débutera les 4 et 7 septembre prochains, face à la Norvège et la Roumanie.



Comme souvent, l'Autriche pourra compter sur le talent de David Alaba, qui a gagné un triplé sous le maillot du Bayern Munich (Bundesliga, Coupe d'Allemagne, Ligue des Champions). À, 28 ans, le polyvalent élément est un gage de sécurité pour son équipe et un danger permanent pour les adversaires.

La Norvège, un potentiel offensif de feu



Lars Lagerbäck peut avoir le sourire avant le début de cette Ligue des Nations : il a sous ses ordres un trio redoutable. Erling Braut Haaland (20 buts), Alexander Sørloth (24) et Joshua King (28) ont été très performants la saison dernière devant les buts.



"Je suis très heureux que la Norvège ait plus de trois bons attaquants. Nous avons de belles années devant nous", a indiqué le joueur du Borussia Dortmund, Erling Haaland, révélation de la saison sur le plan européen sous le maillot du club allemand.



Il ne manque pas d'ambition pour son équipe nationale. "Je suis attaquant et j'essaierai de donner des buts à l'équipe nationale. Bien sûr, je ferai tout mon possible pour marquer des buts", a-t-il assuré. La créativité de Martin Ødegaard (Real Madrid), ne sera sans doute pas de trop derrière lui, afin de faire la différence.



La Norvège affrontera l’Autriche le 4 septembre à domicile, et se déplacera en Irlande du Nord le 7 septembre

L'Irlande du Nord, un nouveau départ à ne pas rater



En ce qui concerne l'Irlande du Nord, il sera compliqué d'espérer jouer un autre rôle que celui d'outsider. Ne possédant aucun joueur de classe internationale, au contraire de l'Autriche ou la Norvège, par exemple, la sélection part d'emblée avec un déficit de talent individuel qui pourrait s'avérer être rédhibitoire.



En avril dernier, Michael O'Neill avait décidé de quitter son poste de sélectionneur suite au report des matches internationaux provoqué par la pandémie du coronavirus. C'est Ian Baraclough qui occupe désormais la tête de la sélection nationale. C'est contre la Roumanie puis la Norvège que l'Irlande du Nord débutera, et Baraclough sait que ce sera compliqué d'être au top étant la période complexe.

La Roumanie, avec l'Euro dans un coin de la tête



37ème nation au classement FIFA, la Roumanie, l'un des douze pays-hôtes de l'Euro, devra passer par les barrages pour avoir sa place dans la compétition. En qualifications, l'équipe avait terminé à la quatrième place d'un groupe relevé, derrière l'Espagne, la Suède et la Norvège.



C'est contre l'Islande, que la Roumanie jouera une demi-finale très importante, le jeudi 8 octobre, avant une possible opposition face au vainqueur de Bulgarie - Hongrie.



Dès lors, les matchs face à l'Irlande du Nord, vendredi, puis l'Autriche, lundi, pourraient avoir une importance limitée dans la tête des joueurs.