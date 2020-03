Ligue des Nations : La France dans le groupe du Portugal, de la Suède et de la Croatie

La France placé dans le pot 2 : on savait que les Bleus s’exposaient à un groupe (très) relevé pour la phase de poules de la prochaine Ligue des Nations. Et les Tricolores ont été servis, puisqu’ils affronteront leur bourreau lors de la finale de l’Euro 2016 – le Portugal – et leur victime en finale du dernier Mondial, la Croatie. Mais avant de se retrouver dans cette jeune compétition, les Bleus et les hommes de Fernando Santos se croiseront dès cet été, lors de la troisième journée de la phase de groupes de l’Euro.