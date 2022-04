Ligue des nations : la Belgique candidate à l'organisation du prochain "Final 4"

Après l'Italie, hôte à Milan et Turin du "Final 4" de l'édition 2021 en octobre, ces quatre nations ont "déclaré leur intérêt" dans l'organisation de l'événement prévu du 14 au 18 juin 2023, selon l'UEFA, organisatrice de la 3e édition de cette épreuve continentale lancée pour injecter de l'enjeu aux trêves internationales auparavant réservées aux matches amicaux. La Belgique, les Pays-Bas, la Pologne et le pays de Galles figurent tous les quatre dans le groupe 4 de la Ligue A, la première division de cette compétition. Seul le vainqueur de ce groupe accèdera à la phase finale aux côtés des trois autres lauréats de la phase de poules, et pourrait ainsi évoluer à domicile.

Lors des deux premières éditions, les candidats à l'organisation du "Final 4" figuraient déjà dans la même poule, et le vainqueur de la poule avait été désigné comme pays-hôte (Portugal, puis Italie). L'UEFA a cette fois simplement précisé qu'elle désignerait l'organisateur de la 3e édition en janvier 2023. L'édition 2022-23 sera lancée en juin 2022 (quatre matches par nation de première division) et se poursuivra en septembre (deux rencontres). La France, tenante du titre, est opposée à la Croatie, l'Autriche et le Danemark dans le groupe 1.